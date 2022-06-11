وزارة النقل: العدوان تسبب بخروج مهابط مطار دمشق من الخدمة

بينت وزارة النقل أن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر أمس تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية، إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة العدوان، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر.

وأكدت الوزارة أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت فجر أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية، وأدى العدوان الإسرائيلي إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.