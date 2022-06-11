اتفاقية تعاون بين إيران وفنزويلا

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران: “عندما يعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن سياسة الضغوط القصوى فشلت امام إيران فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني.. فالمقاومة والصمود تجبر العدو على التراجع”.

وأضاف رئيسي إن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع فنزويلا تأتي لتنمية التعاون بين البلدين كما أن فتح الجسر الجوي بين طهران وكراكاس سيوفر الأرضية للمزيد من التعاون الاقتصادي مؤكداً أن علاقات البلدين استراتيجية وقوية في مجالات عدة.

من جهته قال مادورو: “سنشهد في الـ 18 من تموز القادم افتتاح الخط الجوي المباشر بين طهران وكراكاس” مبيناً أنه من خلال هذا الجسر الجوي سيتمكن الجانبان من توسيع التعاون السياحي.