أكثر من 28 ألف متسابق يبدؤون امتحانات المسابقة المركزية بالمحافظات

محافظات – البعث

بدأ اليوم أكثر من 28 ألف متقدم من الفئة الأولى امتحانات مسابقةالتوظيف المركزية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التنمية الإدارية حددت مواعيد التقدم للامتحان في الـ 11 من الشهر الجاري للفئة الأولى وفي الـ 12 منه للفئة الثانية ومواعيد التقدم لاختبار الفئتين الثالثة والرابعة في الـ 18 منه بينما يجري اختبار الفئة الخامسة في الـ 19 منه.

ففي حماة ” البعث ”

انطلقت اليوم امتحانات مسابقة التوظيف المركزية لأكثر من 5 آلاف متقدم من الفئة الأولى بمحافظة حماة ضمت كليات جامعة حماة

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي خلال تفقده سير الامتحانات للمسابقة بين بأن المحافظة وبالتعاون مع الجامعة

انهت كافة التجهيزات وتوفير الأجواء المناسبة لسير العملية الأمتحانية.

وفي حلب “معن الغادري

تفقد محافظ حلب حسين دياب ورئيس الجامعة الدكتور ماهر كرمان عدداً من القاعات ، واطلعا على سير العملية الامتحانية فيها والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم لهذه الإختبارات .

وبين دياب أهمية المسابقة المركزية كونها ستؤمن نحو 100 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات السورية ، ورفد مؤسسات القطاع العام بالكوادر البشرية الخبرات العلمية والمهنية اللازمة ، مبيناً أن جميع الامتحانات والاختبارات تجري بشكل مؤتمت ، وهو ما يساهم في تحقيق العدالة لجميع المتقدمين .

من جانبه أشار رئيس جامعة حلب أن الجامعة وفرت كل مستلزمات نجاح العملية الامتحانية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومحافظة حلب ، حيث تم تجهيز قاعات ومدرجات كليات الآداب والحقوق والاقتصاد والعلوم لإجراء الامتحانات لكافة الفئات .

أما مدير التنمية الإدارية بمحافظة حلب محمد زهران فبين أن عدد المقبولين للتقدم للمسابقة المركزية بالمحافظة بلغ /11163/ من جميع الفئات ، منهم 2458 للفئة الأولى و 6182 للفئة الثانية و 942 للفئة الثالثة و 277 للرابعة و 1304 الفئة الخامسة .

وفي درعا “دعاء الرفاعي”

بلغ عدد المتقدمين للمسابقة من جميع الفئات بلغ 7,455 متقدما ، منهم 1685 من الفئة الأولى، أما الفئة الثانية معاهد والبالغ عدد المتقدمين فيها 948 متقدماً ستقدم امتحاناتها يوم الأحد 12 / 6 الساعة العاشرة ، الفئة الثانية من حملة الشهادتين الثانوية بفرعيها العلمي و الأدبي والبالغ عددهم 3283 ستقدم امتحاناتها يوم الاثنين 13 / 6 ،أما الفئة الثالثة والبالغ عددهم 472 ستقدم امتحاناتهم يوم السبت 18 /6 الساعة التاسعة صباحا ، الفئة الرابعة والبالغ عددهم 403 ستقدم امتحاناتها كذلك يوم السبت 18 /6 الساعة الثانية عشرة ظهرا ، الفئة الخامسة والبالغ عددهم 664 ستقدم امتحاناتها يوم الأحد 19 /6 الساعة العاشرة صباحا.

مدير التنمية الإدارية في المحافظة سليمان المصري تمنى أن تساهم هذه المسابقة بتلبية احتياجات الدوائر العامة بالدرجة الأولى وتلبية احتياجات طالبي العمل ، مؤكداً أنه من الصعب تلبية جميع احتياجات طالبي العمل من خلال هذه المسابقة للمرة الأولى خاصة مع وجود أعداد كبيرة من طالبي العمل من حملة الشهادة الثانوية بمختلف اختصاصاتها وحملة شهادة التعليم الأساسي للفئتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن الشواغر المطلوبة لا يمكن أن تلبي احتياجهم للعمل، مؤكداً أن عدد حاملي المؤهلات الاختصاصية الفنية والتقنية للفئة الرابعة والثانية من المعاهد الفنية غالباً سيجد طالبها فرص العمل المطلوبة، أما الفئتان الثانية والثالثة فإن الاستطلاع المبدئي يؤكد أن هذه المسابقة لن تستطيع تلبية احتياجاتهما.

وفي حمص ” اليعث”

تفقد كل من أمين فرع الحزب عمر حورية والمحافظ المهندس بسام بارسيك ورئيس جامعة البعث د. عبد الباسط الخطيب سير عمليات ا لاختبارات الفئة الأولى البالغ عددهم /1769/ متقدمافي جامعة البعث واكدوا على تأمين الأجواء المريحةوالمناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير الاختبارات.