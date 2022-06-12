مطالب واحتياجات صناعيي اللاذقية في عهدة وزير الصناعة

اللاذقية – مروان حويجة

أودع صناعيو و حرفيو اللاذقية مطالبهم و احتياجاتهم في عهدة وزير الصناعة زياد صبّاغ.

وطالب الصناعيون خلال لقاء الوزير بإعادة النظر بقرار وقف إجازات استيراد الألواح و الكتل الرخامية التي تشّغل منشآتها ٥ آلاف عامل و تشكل مورد عيش ل ٥ آلاف أسرة على مستوى القطر في ٣٥٠ معملاً، معتبرين أن الرخام المحلي ليس بديلاً عن الأجنبي ومع ضرورة معالجة مشكلة تقنين الكهرباء التي تضعف الطاقة التشغيلية للمنشآت و صعوبة تمويل مستوردات المواد الأولية و طول مدة صرف التحويلات و حل مشكلات النقل و المواصلات و عدم توفر المشتقات النفطية الضرورية لتشغيل المنشآت و الانخفاض الكبير في المخصصات و تسهيل إجراءات التحول نحو الطاقات البديلة و تأمين الخدمات و المقومات الضرورية لدعم الإنتاج و الحدّ من هجرة الكفاءات الصناعية و الخبرات التقنية و تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لخروج جزء كبير من البضائع السورية من السوق العالمية و ضرورة ضبط حركة المواد الأولية و التشجيع على تصنيعها محلياً و تزويد المنشآت بمخصصاتها من المازوت و دعم الصناعة المحلية للحد من فروق الأسعار مع الأسواق المجاورة.

كما طالبوا بدعم الصناعات الزراعية و لاسيما زيت الزيتون و الكونسروة و دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تأمين الماء و الكهرباء لقطاع الألبان و الأجبان و ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية و الحرفية في المحافظة و تزويدها بالبنى التحتية و الخدمات الأساسية.

الوزير الصبّاع اعتبر أن معظم ما طرحه الصناعيون و الحرفيون من صعوبات لم تكن موجودة في العام ٢٠١٠ و هذا يدّل أن آثار الحرب و الحصار ليست شمّاعة كما يعتقد البعض لأن المحروقات و الكهرباء و المستلزمات لم تكن تشكل أية معاناة و بالتالي فإن الحرب فرضت واقعاً يستوجب العمل كفريق واحد لإيجاد الحلول حسب كلام الوزير الذي بين أن هناك أولويات تجعل استيراد بعض الاحتياجات ضرورة قبل غيرها كالقمح و النفط و الأدوية مع الأخذ بعين الاهتمام أن عملية إدارة القطع ليست بالأمر السهل و لاسيما مع خروج مصادر للقطع الأجنبي بخروج أهم المصادر المولدة للقطع في سورية نتيجة الاحتلالين الأمريكي والتركي لآبار النفط وحقول القمح ، مشيراً إلى أولوية استيراد المواد الأساسية ومفاضلتها على مواد أخرى.

وأكد الوزير صباغ أن القطاع الصناعي حظي بالكثير من التسهيلات بدءاً من التسهيلات المصرفية و القروض المفتوحة وفق ضوابط مع التركيز على أولوية تعزيز قيم الانتاج و التركيز على التصنيع الزراعي، لافتاً إلى أنه يتم العمل على معالجة بعض الصعوبات على المستوى المحلي بشكل دائم بالتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات.

و بشأن التباين بين الأسعار و تكاليف الإنتاج المرتفعة أوضح الوزير صباغ أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة الداخلية على إطار عام يتيح للصناعي تقديم تكاليف حقيقية وفعلية للمنتج للحصول مقابلها على تسعيرة مناسبة تضمن له هامش ربح مناسباً.

و تحدث الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع الحزب عن أهمية ما طرحه الصناعيون و الحرفيون بشفافية واضحة حول أوجه المعاناة التي يواجهونها لأجل العمل التشاركي على معالجتها و ما قدموه من حلول و رؤى هامة من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي و الحرفي.

من جهته المحافظ المهندس عامر اسماعيل هلال لفت إلى أن احتياجات المحافظة الفعلية من مادة المازوت تصل إلى ٤٤ طلباً يومياً و نتيجة نقص المشتقات النفطية تتم تلبية الاحتياجات بالحد الأدنى ،مبيّناً مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين آلية العمل وفق الامكانيات المتاحة وتعزيز الإنتاجية .