إيران تشترط التزام”الطاقة الذرية”بتعهداتها لمواصلة التعامل معها

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم ضرورة التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي لمواصلة التعامل معها في إطار الضمانات الشاملة.

وقال إسلامي: إن علاقات إيران مع المنظمة الدولية لا تزال قائمة ونعمل على أساس الضمانات مشيراً إلى أن الاتفاق النووي فرض بذرائع واهية على بلادنا وإذا بقيت هذه الذرائع فإن ذلك سيتعارض بالتأكيد مع الاتفاق.

ودعا إسلامي جميع الأطراف إلى الالتزام بكل ما ورد في الاتفاق النووي دون إخراج بعض القضايا قائلاً: إن الاتفاق ما زال قائماً ويجب الدفع بكل الأمور إلى جانب بعضها بعضاً.

وحول ما إذا كان لدى رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي خطط لزيارة إيران قال إسلامي: ليس لدينا أي خطط لزيارته.