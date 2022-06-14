“الشورى اليمني”يدين العدوان على مطار دمشق

أدان مجلس الشورى اليمني العدوان الإسرائيلي على نقاط في جنوب دمشق فجر الجمعة الماضي مجدداً تضامنه الكامل مع الشعب السوري في مواجهة العدوان والمؤامرات التي يتعرض لها.

وأكد المجلس في بيان له اليوم أن تعمد الكيان الصهيوني قصف المطار بشكل مباشر يعد انتهاكاً سافراً لكل الحقوق والمواثيق الدولية داعياً إلى إدانة هذه الانتهاكات الإجرامية والوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا.

واستنكر البيان الصمت العربي المعيب والتخاذل المخزي وما نتج عنه من تمادي الكيان في إجرامه على الشعوب العربية الشقيقة في سورية وفلسطين المحتلة.