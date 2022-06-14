القبض على سارقي مركز خدمة المواطن في”القصير”

بعد تعرّض أحد مراكز خدمة المواطن في منطقة القصير بحمص للسرقة من قبل أشخاص مجهولين ومن خلال المتابعة والتنسيق بين فرع الأمن الجنائي في حمص وشرطة منطقة القصير تم إلقاء القبض على الفاعلين وهم المدعوين (زكريا . ج) و(محمد. م) و(زاهر . ز)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة محتويات المركز وهي عبارة عن عشرة أجهزة كمبيوتر ( لاب توب )، وذلك بعد كسر وخلع باب نافذة المركز، كما اعترفوا أيضاً بقيامهم بارتكاب عدة سرقات للمنازل ضمن منطقة القصير.

هذا وقد تم استرداد المسروقات، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص مع المصادرات.