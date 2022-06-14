تجهيزات ومعدات روسية لقسم اللغة الروسية بجامعة دمشق

زار وفد روسي من حكومة موسكو اليوم جامعة دمشق بغرض تقديم مجموعة من المؤلفات والأدوات التعليمية والمعدات المكتبية خاصة لقسم اللغة الروسية في الجامعة ب حيث استلم هذه التجهيزات عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور عدنان مسلم.

وخلال لقائه مع الوفد الروسي أعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبّان عن شكره للوفد على هذه المبادرة الطيبة والتي سيكون لها دورا هاما في دعم العملية العلميةوالتعليمية في قسم اللغة الروسية في الجامعة على أمل أن تستمر هذه المبادرات الهادفة لتطوير العملية التعليمية في القسم سواء من ناحية تطوير المناهج التدريسيةوتطوير قدرات المدرسيين والأساتذة في القسم .

من جانبه أبدى الوفد الروسي الاستعداد التام للتعاون مع جامعة دمشق وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير العملية التعليمية والعلمية في الجامعة .