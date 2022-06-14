مشوح تبحث مع وفد روسي سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح اليوم مع وفد من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة لاكينا أولغا يوريفنا نائب مدير شؤون رئاسة روسيا الاتحادية العلاقات الثقافية وآفق تطويرها بين البلدين الصديقين.

وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية تبادل الخبرات في جميع المجالات الثقافية ومنها في مجال الموسيقا والفنون الشعبية وأشادت بدور الخبرات الروسية التي ستشارك مع الايادي الوطنية في اعادة بناء الاثار السورية.

بدورها بينت نائب مدير شؤون رئاسة روسيا الاتحادية العلاقات الثقافية سعي بلادها لتطوير البرنامج الثقافي التعليمي بين البلدين الصديقين والذي يصب في خدمة الاجيال الشابة، لافتة انه افتتح اليوم موقع ومنفذ للمكتبة الخاصة بالرئاسة الروسية في المركز الثقافي الروسي بدمشق لتكون بوابة للثقافة الروسية في سورية، ثم كرمت وزيرة الثقافة ثلة من اعضاء الوفد الروسي.