أعمال الترميم والإصلاح متواصلة لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي

أكدت وزارة النقل أن أعمال الترميم والإصلاح القائمة للورشات الفنية متواصلة على مدار الساعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق الدولي التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي ولم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لعودة العمل في المطار.

وخلال جولة لوزير النقل المهندس زهير خزيم للاطلاع على وتيرة أعمال الترميم والإصلاح القائمة في المطار أكد متابعة البرنامج الزمني المخطط والاستثمار الأمثل لعامل الزمن المقترن بمعايير الجودة الفنية للأعمال، مشيراً إلى أن الورشات الفنية تواصل أعمالها على مدار الساعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من المطار.

كما اطلع خزيم على منظومات عمل الإطفاء والدفاع المدني التابعة للمطار وجاهزيتها ومستلزماتها وعمل فرق الصيانة والفنيين التي تعمل على إجراء الصيانات اللازمة في أقسام المطار وتجهيزاته.

كما تابع الوزير خزيم عمل ورشات صيانة الطائرات السورية في الهنغار المخصص لها وأقسام المطبخ والمعدات وخدمات الملاحة الجوية كافة.

وكانت وزارة النقل في العاشر من حزيران الجاري أعلنت أن العدوان الإسرائيلي الغاشم استهدف فجر الجمعة البنية التحتية لمطار دمشق الدولي ما تسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية وتم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.