اعتقال أحد المتسببين بالهجوم السيبراني على بلدية طهران

نقلت وكالة أنباء “فارس” عن مصدر مطّلع أن السلطات المعنية اعتقلت أحد المتسببين بالهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومات وأجهزة بلدية طهران قبل 14 يوماً.

وأوضح المصدر أن الشخص المعتقل هو أحد المخربين ويقال إنه على علاقة بأجهزة استخبارات أجنبية.

وكان الهجوم السيبراني على بلدية طهران جاء بالتزامن مع هجمات سيبرانية أخرى في داخل إيران وتسبب بعرقلة تقديم بلدية طهران لخدماتها لأهالي العاصمة.

ومن جهة اخرى قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركماني سردار بردي محمدوف إن هناك إمكانيات واسعة لتعزيز التعاون أكثر بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل.

معلنا أن المحادثات عكست عزم البلدين على التعاون المشترك والمضي نحو إبرام معاهدة استراتيجية شاملة للتعاون لمدة عقدين.

وأضاف: لدينا وتركمانستان وجهة نظر مشتركة حول أفغانستان وقد أكدنا اليوم ضرورة تشكيل حكومة شاملة تضم جميع مكونات الشعب الأفغاني مؤكدا أن الأزمات في المنطقة يجب أن تحل بتعاون دول المنطقة ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها مشدداً على أنوجود أي أجنبي في المنطقة مرفوض ويزعزع الاستقرار الإقليمي.