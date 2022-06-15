الصين : سنرد بحزم على أي استفزازات تتعلق بتايوان

أكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ أن البر الرئيسي الصيني سيرد بحزم وبشكل فعال على أي استفزازات تتعلق بتايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن ما شياو قوله: إن البر الرئيسي الصيني يلتزم بالمبادئ الأساسية لإعادة التوحيد السلمي ومبدأ دولة واحدة ونظامان ومستعد للعمل بأقصى جهد لتحقيق هذه النتيجة ومع ذلك لن يسمح أبداً بحدوث ما يسمى فصل تايوان عن الصين.

وأشار ما شياو إلى أن التوترات بين جانبي مضيق تايوان ناتجة عن تواطؤ الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني مع قوى خارجية إضافة إلى أجندات دول معينة لاحتواء الصين من خلال التلاعب بقضية تايوان.

وحذر الدبلوماسي الصيني من استمرار الحزب التقدمي التايواني بإساءة تقدير الموقف ومواصلة الاستفزازات، مؤكداً أن البر الرئيسي الصيني سيتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه المحاولات.

من جهة أخرى، أعلن مقر السيطرة على الفيضانات في مقاطعة جيانغشي شرق الصين أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال اليومين الماضيين تسببت بالضرر لنحو 548 ألف شخص بالمقاطعة، وقال مقر السيطرة في بيان: إنه منذ الأحد الماضي حتى مساء أمس تسببت الأمطار الغزيرة بإعادة توطين 113 ألف شخص كما تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 500 مليون يوان أي ما يعادل 4ر74 مليون دولار أمريكي.

وأعلن قطاع الأرصاد الجوية المحلي انه من المتوقع أن تجتاح المزيد من العواصف المطيرة أجزاء من المقاطعة خلال الأسبوع القادم