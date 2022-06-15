اللجنة المؤقتة لنادي النواعير.. طموحات وأفكار ومعوقات كثيرة

حماة- منير الأحمد

عقدت اللجنة المؤقتة الجديدة لنادي النواعير اجتماعها الأول لمناقشة عدد من المواضيع المختلفة التي تهم النادي متمثّلة في إعادة هيكلة أمور النادي من خلال تعيين مدير له، إلى جانب التركيز على الأمور المتعلقة بالناحية التنظيمية والإدارية والمالية.

رئيس اللجنة المهندس إياد لاذقاني أكد لـ “البعث” أن هناك العديد من الملفات التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، أهمها ترتيب البيت الداخلي للنادي، والأمور المالية والإدارية، مبيّناً أن اللجنة ستولي الجانب الفني أهمية كبيرة من حيث إعادة هيكلة كرة القدم فنياً ومالياً وإدارياً للنهوض بها والعودة بها سريعاً للدوري الممتاز بوجود قواعد جيدة جداً في هذه اللعبة الشعبية الأولى.

وأشار لاذقاني إلى أن نادي النواعير سيكون بطلاً للدوري العام بكرة اليد في حال إقامة المسابقة كونه من الأندية العريقة في هذه اللعبة، ويرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين وبكافة الفئات العمرية، مؤكداً أن كرة السلة تمشي بخطا مقبولة، والطموح هو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الموسم الجديد، وبالتالي دخول الفاينال فور.

وحول الوضع المالي في النادي أوضح لاذقاني أن النواعير مثله مثل باقي الأندية يعيش وضعاً مالياً صعباً جداً، وهناك رواتب بحاجة للسداد، وعندما تتوفر السيولة المالية سيتم سدادها، موضحاً أن اللجنة ستنهض بالاستثمارات بالشكل السليم بعد مجهود كبير في المراحل السابقة، وأول استثمار سوف يرى النور هو المدرسة التعليمية الخاصة، وصالة الأفراح، في حين لاتزال مشكلة واجهة النادي “مسمرة” وستتم معالجتها بأقرب وقت ممكن، وهناك أيضاً ملاعب مؤقتة في الأندلس سيتم حل مشكلتها مع المستثمر ليصبح الاستثمار بشكل يناسب كافة الأطراف.

ولفت لاذقاني إلى أن اللجنة سوف تسعى جاهدة لتحقيق آمال وطموحات الجماهير النواعيرية، وتقديم الصورة والرسالة الحقيقية للأندية الرياضية، داعياً عشاق نادي النواعير للوقوف إلى جانب اللجنة كون النادي يمر بمرحلة صعبة، وبحاجة إلى تكاتف ووقوف الجميع إلى جانبه لما فيه المصلحة العامة.

يشار إلى أن الاتحاد الرياضي العام قام مؤخراً بحلّ مجلس إدارة نادي النواعير، وتكليف لجنة مؤقتة لتسيير أمور النادي، ضمت كلاً من: إياد لاذقاني رئيساً، وعضوية كل من: حسام عبد الغني حمدون، وصلاح الدين الأسود، وسبيع العقبي، وأحمد محمد الجندي.