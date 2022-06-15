المنتخب الأولمبي جديد سلتنا.. ومشاركة قادمة في أرمينيا

في خطوة هامة قرر اتحاد كرة السلة تشكيل منتخب لفئة تحت 23 سنة (أولمبي)، حيث عرف الاتحاد كيف يستثمر إقامة دوري لهذه الفئة هذا الموسم بشكل جيد، خاصة أن المنتخب يضم الخامات الشابة القادرة على خدمة السلة السورية لسنوات عدة، لكن الكثير من المراقبين لم تعجبهم دعوة بعض اللاعبين لصفوف المنتخب، خاصة أن بعضهم تجاوز سن الـ 23 سنة بعدة سنوات، وبالتالي لن تكون المنفعة جيدة للمنتخب في المراحل المقبلة، وهذا يعتبر أول الخروقات لتشكيل المنتخب من قبل اتحاد اللعبة.

الخرق الثاني تمثّل بأسماء اللاعبين المدعوين، حيث تم رسم أكثر من إشارة استفهام عليها، خاصة أن هناك أسماء في بقية الأندية فرضت وجودها ولم تتم دعوتها، وهناك بعض الأسماء المدعوة فرضت بحقها عقوبات اتحادية، والسؤال الذي طرحته كوادر اللعبة: كيف تمت دعوة المعاقبين ولم تتم دعوة البارزين؟.

المدير الفني للمنتخب محمد سعد الدين المهايني كشف لـ “البعث” أنه تمت دعوة الكادر الفني والإداري واللاعبين للالتحاق بالمعسكر المغلق المقرر يوم غد الخميس في صالة الفيحاء بدمشق، وسيستمر حتى يوم 21 الشهر الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في دورة أرمينيا الدولية التي ستشارك فيها عدد من المنتخبات القوية.

وأضاف المهايني: سيقود تدريبات المنتخب المدرب الاسباني نيكولاس خوسيه هاردينيز، ويساعده الوطني عماد شبارة، لكن المنتخب يفتقر للمباريات الودية ليقف الجهاز الفني على المستوى الفني لكافة اللاعبين، فاللعب محلياً لا يفي بالحاجة الفنية التي يتطلع إليها مدرب المنتخب من حيث قوة الفرق وجاهزيتها بغية إكساب المنتخب الفائدة التي يبحث عنها، ورغم ذلك فنحن لدينا تفاؤل بالمنتخب وبلاعبيه، لاسيما أن بعضهم مثّل المنتخب الأول، ولديه خبرة معقولة في اللعب بالمباريات الخارجية، وطموحنا تحقيق نتائج جيدة بدورة أرمينيا.

وأكد المهايني أن هذه المشاركة لن تكون الوحيدة للمنتخب، بل ستكون له مشاركات أخرى بغية تأهيل اللاعبين بشكل علمي، والمشاركة بالدورة فرصة جيدة لمدرب المنتخب لتأهيل اللاعبين ليكونوا نواة لمنتخبنا الأول للرجال، كون اللاعبين صغار السن، ويمكن أن يقدموا الكثير للسلة السورية، إضافة إلى أن عناصر المنتخب الأول أعمارهم كبيرة، ويشكرون على كل ما قدموه لكرة السلة.

عماد درويش