انطلاق فعاليات معرض (بيلدكس)

بمشاركة 265 شركة محلية وعربية وأجنبية انطلقت فعاليات الدورة الـ19 من المعرض الدولي للبناء “بيلدكس 2022” وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتعرض الشركات المشاركة ضمن 150 جناحاً منتجاتها من مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وأجهزة الطاقة الشمسية وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المعرض يشهد مشاركة طيف واسع من الشركات المحلية الخاصة والعامة العربية والأجنبية وهذا يدل على الجاهزية التامة للمرحلة القادمة من إعادة الإعمار والبناء على الرغم من ظروف الحرب والحصار الجائر على البلاد كما لاحظنا تطوراً وتسارعاً في الانتاج من قبل الشركات المنتجة وهذا يتماشى مع السياسة الحالية للبلاد والتوجيهات الحكومية.