انطلاق فعاليات معرض (بيلدكس)

بمشاركة 265 شركة محلية وعربية وأجنبية انطلقت فعاليات الدورة الـ19 من المعرض الدولي للبناء “بيلدكس 2022” وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتعرض الشركات المشاركة ضمن 150 جناحاً منتجاتها من مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وأجهزة الطاقة الشمسية وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المعرض يشهد مشاركة طيف واسع من الشركات المحلية الخاصة والعامة العربية والأجنبية وهذا يدل على الجاهزية التامة للمرحلة القادمة من إعادة الإعمار والبناء على الرغم من ظروف الحرب والحصار الجائر على البلاد كما لاحظنا تطوراً وتسارعاً في الانتاج من قبل الشركات المنتجة وهذا يتماشى مع السياسة الحالية للبلاد والتوجيهات الحكومية.

 

مقالات ذات صلة

أسعار النفط تتراجع اليوم

3-مايو-2022

انقطاع الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت عن أحياء بدرعا جراء اعتداء مجهولين

18-يناير-2022

أتمام توزيع منحة الأعلاف لمربي الأبقار بريف دمشق

8-مايو-2022

ميليشيا (قسد) تختطف عشرات المواطنين في الحسكة وريف الرقة

1-فبراير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى