حضور متألق لسورية في معرض الجزائر 

تشارك سورية في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ53 في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية إلى جانب فعاليات من 20 دولة تحت شعار “من أجل شراكة استراتيجية” ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

ويضم الجناح السوري ممتدا على مساحة ٨١ مترا مربعا تسع شركات تنوعت بين الصناعات النسيجية والألبسة ومواد التجميل وغيرها من المنتجات السورية التي تعرف إقبالاً لما للصناعة السورية من سمعة طيبة لدى المستهلك الجزائري وزوار المعرض من مختلف الجنسيات.

وشهد الجناح السوري منذ اليوم الأول إقبالا كثيفا من زوار المعرض على المنتجات التي تنوعت بين النسيجية والكيميائية والستائر والالبسة، نظرا للاهتمام بالمنتحات السورية التي تتناسب مع اذواق المستهلكين في دولة الجزائر وبالاخص الالبسة والمنسوجات الشرقية والستائر.