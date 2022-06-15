ورشة عمل لمناهضة العنف الأسري

أطلقت اليوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الإعلام وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل بهدف التعريف بخدمات وحدة حماية الأسرة تحت عنوان ” مناهضة العنف الأسري “.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد أن الدولة كفلت حقوق المواطن الأسرية في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة والصحة عبر تأمين وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي ، مشيراً أنه ولبناء نهج حمائي فاعل يجب العمل على بناء أدوات فعالة تحقق الحماية للفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال ، حيث أضحت ظاهرة العنف الأسري من الظواهر الاجتماعية التي يتوجب مواجهتها بكل حزم ليس فقط على مستوى سورية بل على مستوى العالم .

بدورها رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أكدت أن حملة( لاتسكتي )انطلقت منذ شهر (١ )في العديد من المحافظات السورية واليوم في دمشق وريفها وغداً مع محافظات أخرى ، مؤكدة أن العمل كبير والجهد أكبر خاصة بعد ماعانت منه سورية على مدى ١١ عاما من الحرب.

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