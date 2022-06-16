الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري وينقله إلى شمال العراق

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من عشرات الصهاريج المعبّأة بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن رتلاً مؤلفاً من 42 آلية أغلبها صهاريج محمّلة بالنفط وعدداً من الناقلات المغطاة ترافقها مدرعات للاحتلال الأمريكي توجّهت اليوم من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي أخرج الاحتلال الأمريكي 70 آلية بينها عشرات الصهاريج المحمّلة بالنفط المسروق إلى قواعده في العراق.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وتعمل على تهريبه وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

في سياق متصل، أصيب طفلان بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في حي الرشدية بمدينة دير الزور.

وذكر مصدر إعلامي أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر قرب أحد الأبنية المهجورة في حي الرشدية بمدينة دير الزور ما أدّى إلى إصابة طفلين بجروح متفاوتة.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، أن الطفلين 11 و12 سنة أصيبا بشظايا في مختلف أنحاء الجسم نتيجة تعرضهما لانفجار لغم، حيث تم تقديم العلاج اللازم ووضعهما تحت المراقبة الطبية.