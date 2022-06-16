الصحة العالمية: أوروبا تحولت إلى مركز انتشار جدري القرود

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن أوروبا تحولت إلى مركز انتشار جدري القرود معرباً عن قلقه من أخطار توطن المرض فيها.

ونقلت صحيفة الأندبندنت البريطانية عن هانس كلوغه مدير المكتب قوله: “إن أوروبا تبقى مركز هذه الموجة التي هي في أوج الاتساع إذ أبلغت 25 دولة عن أكثر من 1500 حالة أي 85 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وحذر كلوغه من أن حجم الوباء يشكل خطراً فعلياً فكلما انتشر الفيروس لفترة طويلة اتسع نطاقه واستوطن في الدول غير الموبوءة.

ودعا كلوغه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على وباء جدري القرود مبيناً أن الفيروس كان مستوطناً في غرب ووسط إفريقيا لسنوات ولم يأخذ العالم هذا الفيروس في الاعتبار لكنه الآن ينتشر في أوروبا والقارات الأخرى بشكل سريع.