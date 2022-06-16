محلل سياسي تشيكي: واشنطن تسببت من خلال العقوبات بعرقلة إعادة إعمار سورية

أكد المحلل السياسي التشيكي فيليب إندلير أن الولايات المتحدة صعدت بشكل غير أخلاقي من إجراءاتها الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على سورية.

وقال إندلير في مقال نشر في موقع قضيتكم الإلكتروني “إن واشنطن تسببت من خلال هذه العقوبات بعرقلة جهود إعادة إعمار سورية وبتدهور الأوضاع الاقتصادية” مضيفاً “وعوضاً عن إيقاف هذه الإجراءات في فترة انتشار فيروس كورونا قامت بمضاعفتها بشكل غير أخلاقي”.

ولفت إندلير إلى أن الولايات المتحدة تضع قوانينها المحلية فوق القوانين الدولية وتقوم بشكل اعتباطي بفرض عقوبات غير شرعية أحادية الجانب على الدول الأخرى كما تفعل تجاه سورية وإيران وفنزويلا وكوبا.

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