مستوطنون يعتدون على شابين فلسطينيين وحملة اعتقالات في الضفة

مستوطنون يعتدون على شابين فلسطينيين وحملة اعتقالات في الضفة

البعث – وكالات:

أصيب اليوم شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة مستوطنين اعتدوا على شابين أثناء عملهما في أرض بمنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة بدعم من قوات الاحتلال، ما أدّى إلى إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة من القدس المحتلة والضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وعدة أحياء في مدن القدس المحتلة، وطولكرم ومسافر يطا في الخليل، ومخيم عايدة في بيت لحم، وبلدتي كفر قدوم وحبلة في قلقيلية، واعتقلت 15 فلسطينياً بينهم طفلان وذلك بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

في الأثناء، أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين نتيجة اعتداء بحرية الاحتلال عليهم في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن بحرية الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.