ميليشا(قـسد)تسرق السكك الحديدية في دير الزور

بينت وزارة النقل أن ميليشيا”قـسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكـي أقدمت خلال اليومين الماضيين على سرقة أجزاء من السكة الحديدية في بين مثلث الشهابات ومحطة الجزيرة ومنطقة حمر طويل وصولاً لمحطة بير جويف في دير الزور ونقلها إلى جهة مجهولة، وتشمل السرقات التي تم رصدها أجزاء السكك الحديدية وبعض المعدات وقطع الصيانة.

ووفقاً للوزارة تقدر كلفة السكة بمئات مليارات الليرات، وهي تضاف لسلسلة السرقات التي تمت خلال الفترة السابقة في مناطق متفرقة في دير الزور وريفها ، والحسكة وإدلب وحلب.

وأشارت النقل إلى إن هذه الأعمال التخريبية هي استمرار لسلسة الجرائم التي تضاف لسجل هذه العصابات المأجورة، وخطوة داعمة للعقوبات الإقتصادية والاجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمارس على شعبنا بشتى الوسائل والتي تستهدف مقدراته وممتلكاته التي بناها على مدى سنوات .