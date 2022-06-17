الحرارة أعلى من معدلاتها غداً 

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام والأجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 45 كم/سا وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى وتكون مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

مقالات ذات صلة

بحث التعاون التربوي بين وزارة التربية و”إنترسوس”

13-يونيو-2022

البنك الدولي: 37 مليون دولار للشعب الفلسطيني

8-يونيو-2022

سورية تشارك في اجتماع مجلس وزراء أوابك

9-ديسمبر-2021

سوسان: تهديدات النظام التركي بإقامة ما يسمى (منطقة آمنة) تتناقض مع مخرجات أستانا

16-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى