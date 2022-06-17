الخارجية العراقية تدين العدوان التركي على سنجار

أدانت وزارة الخارجية العراقية عدوان النظام التركي الأخير الذي استهدف مقار حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد، وقالت الوزارة في بيان اليوم “إن هذا الاعتداء يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه ويتطلب موقفاً موحداً لمواجهته عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى”، كما أكدت الخارجية العراقية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء.