“الصناعة”توزع الأرباح الإضافية على عاملي عدد من شركاتها

بينت وزارة الصناعة أنه استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية، والاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١ لكل من: المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس، وشركة زيوت حماة، وشركة حديد حماة، فقد تمت الموافقة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في هذه الجهات حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.