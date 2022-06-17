المؤتمر الدولي في موسكو:”النظام التركي”يرهب المدنيين في سورية 

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول “العمليات العسكرية الوقائية وازدواجية المعايير” أن النظام التركي بعدوانه المستمر على سورية وتهديداته يرهب المدنيين ويعرضهم لخطر النزوح الجماعي وخلال المؤتمر الذي نظمته أمس جامعة موسكو الحكومية وصندوق الدبلوماسية العامة بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول بينها سورية والجزائر ومصر والأردن والعراق والصين ولبنان وليبيا وفلسطين وروسيا والسودان وأذربيجان أجمع المتحدثون في مداخلاتهم على أن شعبي سورية والعراق لهما تاريخ قديم وعاشا لآلاف السنين في الأراضي التي يسعى النظام التركي للاستيلاء عليها وتهجير سكانها.

وبمقارنة إجراءات النظام التركي في أراضي سورية والعراق مع الاجراءات الروسية في دونباس وأوكرانيا شدد المشاركون على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دفاعية بحتة بطبيعتها بسبب التهديد المباشر لأمن الدولة الروسية.