انخفاض أسعار الذهب عالمياً بفعل ارتفاع الدولار

انخفض سعر الذهب اليوم بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 33ر1846 دولاراً للأوقية كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة الى 1849 دولاراً، وكان الذهب قد خسر نحو 3ر1 بالمئة في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في أربعة أسابيع الثلاثاء الماضي، هذا وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في آذار 2020.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى تراجعت الفضة في العقود الفورية 3ر0 بالمئة إلى 87ر21 دولارا للأوقية كما انخفض البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 50ر948 دولاراً في حين ارتفع البلاديوم 8ر1 بالمئة الى 69ر1912 دولاراً.