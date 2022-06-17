بوتين: الدول الغربية أطلقت العنان لطباعة الأوراق النقدية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إن الدول الغربية قوضت الثقة في العملات العالمية بسبب سعيها وراء أطماع وأوهام جيوسياسية عفا عليها الزمن” لافتاً إلى نمو قوة الصين التي أصبحت الاقتصاد رقم واحد في العالم.

ولفت بوتين إلى أن الدول الغربية التي أرادت تقويض الاقتصاد الروسي عبر العقوبات فشلت وأضرت باقتصاداتها حيث ارتفعت نسبة التضخم لديها وباتت شعوبها تشعر بتلك التداعيات فيما نجحت روسيا بعد ثلاثة أشهر من فرض تلك العقوبات بضبط نسبة التضخم لديها، وأوضح الرئيس الروسي أن الدول الغربية أطلقت العنان لطباعة الأوراق النقدية لتغطية العجز المالي دون التفكير أو الرغبة في استخدام أدوات أخرى الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، وأشار بوتين إلى أن معدلات التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوزت في الوقت الراهن مستوى 20 بالمئة .