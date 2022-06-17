بوتين: المعروض النقدي نما في أمريكا وأوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إن المعروض النقدي نما في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بنسبة 38 بالمئة وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة” مبيناً أن الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا بلغت حتى الآن مستوى 400 مليار دولار.

وحذر الرئيس الروسي من استخدام القمح المورد من أوكرانيا إلى دول الغرب لدفع ثمن الأسلحة لكييف مشدداً على عدم صحة الادعاءات بأن روسيا تعيق إمدادات الغذاء الأوكرانية، وقال بوتين “وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية هناك 6 ملايين طن من القمح ووفقاً لتقديراتنا هناك 5 أو 7 ملايين طن من الذرة وهذا كل شيء في أوكرانيا وإذا أخذنا في الاعتبار أن 800 مليون طن من القمح يتم إنتاجها في العالم فإن 5 ملايين طن لا تغير أي شيء للسوق العالمية”.