بوتين: عهد الأحادية القطبية انتهى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عهد الأحادية القطبية في العالم انتهى رغم كل المحاولات الغربية للحفاظ عليه ولم يعد ممكنا تجاهل مصالح مراكز القوى الجديدة في العالم مشيراً إلى أن من يتمسكون بقيادتهم الوهمية للعالم يرتكبون خطأً فادحاً سيكلفهم غالياً.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم “إن التعددية القطبية أمر لا مفر منه وإن الحركة أمر لا مفر منه حيث ولدت مراكز قوة جديدة واعدة وديناميكية وهناك جهة ما لا يعجبها هذا وتحاول تجميد العلاقات الدولية على مستوى ما قبل 30 سنة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي”.

وأضاف بوتين “بانتهاء الحرب الباردة أعلنت الولايات المتحدة نفسها طرفاً منتصراً ومنحت نفسها منزلة مبعوث إلهي هبط إلى الأرض من السماء دون أن يكون عليه أي التزامات ولديه الكثير من المصالح وهي مصالح مقدسة لا يجوز المساس بها”.

 

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