رئيسي يبدي استغرابه من تناقض سياسة أمريكا

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن استغرابه من تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية، “فهي تدعو للاتفاق بينما تفرض المزيد من العقوبات”، وقال رئيسي إن “على العالم أن يدرك لماذا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق… فمن جهة توجه الرسائل إلينا ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر”، مشيرا إلى أن “الأمريكيين أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى مما يعني أن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم بينما تتجه أمريكا نحو الأفول والضعف”، وأضاف: “تريد أمريكا فرض القيود علينا ولكن يا ترى هل استطاع الحظر يوما فرض القيود على البلاد؟”.