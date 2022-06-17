زاخاروفا تسخر من الإعلام الأمريكي لعدم تمييزه الماضي من الحاضر

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الصحفيين الأمريكيين الذين طلبوا من الممثلين الروس عدم ذكر العراق لأن الحرب عليه باتت من الماضي ومع ذلك فإن ساستهم يستحضرونها، وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عزت التضخم الأمريكي الحالي فقط إلى الحرب في العراق وكوفيد 19، وتابعت: إنه لأمر مؤسف أن شبكة CNN لا تدرك أن الحرب في العراق ليست من الماضي كما هو الحال بالنسبة لاحتلال القوات الأمريكية جزءاً من الأراضي السورية.

هذا وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صرحت بأن الوضع الاقتصادي المتردي في بلادها سببه الحرب في العراق وكورونا، وأثار هذا التصريح الذي أحال الوضع الاقتصادي المتردي إلى الحرب في العراق موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.