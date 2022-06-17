 صباغ: الحرب الإرهابية والاحتلال زادت عدد ذوي الإعاقة

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الحرب الإرهابية على سورية إضافة إلى العدوان الذي شنته قوات الاحتلال التركي والأمريكي أسفرت عن تزايد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها مبينا أن التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها دول غربية على سورية أدت إلى تراجع نوعية وجودة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة وفاقمت من معاناتهم. وقال صباغ في بيان خلال “النقاش العام في الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إن الحرب الإرهابية التي وقعت على سورية كان لها أثر بالغ على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة فيها كما أسفرت أعمال العدوان التي شنتها قوات الاحتلالين التركي والأمريكي تحت ذرائع واهية عن تزايد الإعاقات المكتسبة والمركبة يضاف إلى ذلك استمرار تعرض المدنيين لمخاطر المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها وحررها الجيش العربي السوري.