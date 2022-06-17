فداء الشوفي عضوا بالاتحاد العربي لألعاب القوى

فازت عضو اتحاد ألعاب القوى فداء الشوفي بعضوية الاتحاد العربي لألعاب القوى و ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد في مدينة جدة السعودية بمشاركة/ 19/ دولة عربية.

ويذكر أن الشوفي من مواليد /1985/ وهي خريجة كلية التربية الرياضية من جامعة تشرين ودبلوم التأهيل التربوي من جامعة دمشق وعضو بالاتحاد السوري لألعاب القوى من سبع سنوات ومحاضرة دولية بألعاب القوى للأطفال ومدربة وحكمة مستوى أول بألعاب القوى وسبق لها تمثيل منتخب سورية وتحقيق بطولة العرب للناشئات برمي القرص.

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