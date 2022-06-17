فيرشينين وهادي: ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسورية مهند هادي ضرورة إيصال المساعدات الانسانية لجميع المحتاجين في سورية دون تسييس أو تمييز وبالتنسيق مع الحكومة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن فيرشينين التقى هادي مساء أمس وناقش الجانبان بشكل موضوعي الوضع الحالي على الأرض في سورية مع التركيز على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التنسيق مع الحكومة السورية واحترام سيادة وسلامة أراضي الدولة السورية.

وأضاف البيان إنه تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 الذي ينص من بين أمور أخرى على إنشاء آلية إيصال للمساعدات إلى جميع أنحاء سورية من دمشق وتنفيذ مشاريع من أجل إعادة الإعمار المبكرة للبنية التحتية المدنية وتخفيف وقع الإجراءات الأحادية غير المشروعة التي تعرقل الحل الفعال للمهام الإنسانية العاجلة في سورية.