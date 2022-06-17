لافرنتييف: قمة قادة الدول الضامنة لعملية أستانا خلال فترة الصيف أو نهاية العام

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن قمة رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية (روسيا وإيران وتركيا) قد تعقد خلال هذا الصيف أو نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافرنتييف قوله “إذا كان من الممكن عقد القمة قبل نهاية آب القادم فهذا أحد الخيارات المحتملة لكن ربما يكون هناك خيار لتأجيلها إلى تاريخ لاحق في نهاية هذا العام”.

وكان لافرنتييف أعلن أمس أن الدول الضامنة لم تتفق بعد على اقتراح محدد بشأن موعد الاجتماع القادم لقادتها، مبيناً أن الشركاء الإيرانيين أبدوا استعدادهم لاستضافة الاجتماع.

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