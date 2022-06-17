مكافحة ذبابة الفاكهة في 2242 هكتار باللاذقية

بين مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنه تم مكافحة 800 هكتار مزروعة بالأشجار المثمرة ضمن الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً لمكافحة ذبابة الفاكهة بكمية مواد 200 ليتر هيدروليزات، علماً أنه منذ بداية العام تم مكافحة 2242 هكتار بكمية مواد 351 ليتر هيدروليزات إضافة إلى توزيع 100 ألف فرمون جاذب ترايمدلور، منوهاً إلى أن اللجان المكلفة بتنفيذ الحملة قامت بجولات ميدانية على مدى ثلاثة أيام لمتابعة واقع تنفيذ الحملة وقراءة المصائد وتفقد السجلات، كما أكد دوبا أنه من خلال التواصل المباشر مع المزارعين أثبتت فاعلية المواد المستخدمة من هيدروليزات بيوفوسفات وفيميلور وترايمدلور، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة بعملها لتغطية باقي المناطق كما سيتم بنفس الوقت القيام بحملة إعلامية لإطلاق حملة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون التي سوف تبدأ الأسبوع القادم.