نفي اعتقال ضابط مخابرات روسي في هولندا 

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نبأ اعتقال “ضابط مخابرات روسي” في هولندا، بأنه فبركة إعلامية، وأضافت زاخاروفا أن الخارجية الروسية تابعت وسائل الإعلام حول احتجاز مواطن برازيلي في هولندا، لكن المسؤولين الهولنديين لسبب ما اعتبروه “ضابط مخابرات روسي”.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن من اللافت أن الحادث وقع مطلع أبريل، لكن السلطات الهولندية قررت الإبلاغ عنه بعد ثلاثة أشهر فقط، وقالت وزارة الخارجية: “من الواضح أن هذه الفبركة الإعلامية تهدف لإثارة فضيحة تجسس أخرى تتعلق بروسيا، وإخافة الجمهور باعتبار أن هذه المؤامرة الخبيثة يقف خلفها “الروس”.

 

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