أكثر من 40 ألف متقدم لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة في مسابقة التوظيف المركزية

أكثر من 40 ألف متقدم لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة في مسابقة التوظيف المركزية

تقدم اليوم أكثر من 40 ألف متسابق لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلنتها وزارة التنمية الادارية موزعين على 60 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

وبدأ امتحان الفئة الثالثة في تمام الساعة الـ 9 حتى الـ 11 صباحاً حيث وصل عدد المتقدمين إلى 28 ألف متقدم توزعوا على 41 مركزاً امتحانياً أما امتحان الفئة الرابعة فبدأ الساعة الـ 12 حتى الـ 2 ظهراً ووصل عددهم إلى 12 ألف متقدم موزعين على 19 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين خلال جولة لها على المراكز المخصصة لامتحانات مسابقة التوظيف المركزية للفئتين الثالثة والرابعة بجامعتي البعث وحماة، أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الأسئلة متنوعة وتراعي كل المستويات وتحتاج إلى التفكير والتحليل والمنطق ضمن مساعي الحكومة لبناء الموظف الجديد القادر على إدارة الملفات وتطبيق السلوك الوظيفي.

وبينت الدكتورة سفاف أن المسابقة اعتمدت منذ بدايتها على الشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة حيث تجري عملية التصحيح بشكل يومي ومؤتمت الكترونياً مشيرة إلى أنه تم بدء العمل بإدخال النتائج الواردة على التتالي من الجامعات واحتساب العلامات التفاضلية لإصدار النتائج خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز القادم.

بدوره نوه الوزير ابراهيم بالأجواء الامتحانية الهادئة والمريحة للمتقدمين الذين أبدوا ارتياحهم لموضوعية الاسئلة ودقتها موضحاً أن التصحيح يتم الكترونياً وفور انتهاء الامتحان من خلال لجان مشتركة من الجامعة ووزارة التنمية الإدارية والمحافظة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة بكل الجامعات والفروع مع محافظة حماة من خلال تأمين المراكز الامتحانية ومستلزماتها من مراقبين ومراكز التصحيح.

من جهته لفت رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب إلى جهود الجامعة لإنجاح العملية الامتحانية عبر تشكيل لجان لتنظيم وتصحيح وتوعية المتقدمين والجهاز الإداري حول طرق التعاون اللازمة لنجاح سير عملية الامتحان.

ووصف الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي أجواء الامتحان بالمريحة مبيناً أن الجامعة عملت بجميع كوادرها على تأمين كل ما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين للمسابقة.

في حين قال الدكتور عبد الرزاق سالم رئيس جامعة حماة “إن الجامعة حرصت على توفير الجو المناسب والهادئ وكذلك تأمين حسن سير العملية الامتحانية وفق الأنظمة والقوانين التي تتيح منافسة موضوعية بين المتقدمين من مبدأ تكافؤ الفرص” مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة بالإشراف على المسابقة وتصحيح الأسئلة المؤتمتة يجري حتى ساعات متأخرة من الليل بغية الانتهاء من العمل بأسرع وقت ممكن.

شارك في الجولتين كل من محافظ حمص المهندس بسام بارسيك ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي.