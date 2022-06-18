إنتهاء أعمال صيانة في مخبزي مصياف وتل سلحب

أنهت الورشات الفنية التابعة لفرع الشركة العامة لمخابز حماة اليوم أعمال الصيانة للعجانات الكهربائية في مخبزي مدينتي مصياف وتل سلحب بتكلفة تقديرية بلغت نحو مليوني ليرة سورية.

وبين مدير الفرع المهندس “نصر غيانة” أن الورشات الفنية بدأت أعمال تركيب مولدة كهربائية احتياطية نقالة باستطاعة “240ك.ف.أ” لوضعها في الخدمة قريبا واستخدامها في حال تعطل مولدات أحد المخابز لضمان استمرار انتاج مادة الخبز.

وذكر غيانة أن نسبة تنفيذ الشركة للخطة الإنتاجية خلال العام الماضي بلغت “106” بالمئة من الكمية المخططة والبالغة “673ر54” ألف طن والمنفذ فعليا “983ر57” ألف طن.

 

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