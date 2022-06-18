الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 40 شاحنة من قمح الجزيرة السورية 

أخرجت قوات الاحتلال اليوم رتلاً جديدا مؤلفاً من 40 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً رتلاً محملاً بآليات عسكرية معطوبة إلى الأراضي العراقية عبر المعبر نفسه ويضم 36 آلية بينها 8 ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة و9 برادات و4 ناقلات محملة بمولدات كهربائية و7 حاملات و8 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وكان الرتل قادماً من ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي عبر طريق البترول وصولاً إلى معبر الوليد سالكاً الطريق العام بالقرب من مفرق قرية تل عدس.