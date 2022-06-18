الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو حاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وشديد الحرارة مع أجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل وتبقى أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في باقي المناطق ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….