الحرارة إلى انخفاض غداَ

تميل درجات الحرارة للانخفاض وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو صحواً حاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غريبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: