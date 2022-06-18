السورية للتجارة في طرطوس تطرح البرغل بسعر 4 آلاف ليرة 

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس مادة البرغل الخشن المعبأ بأكياس بسعر 4 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد.

وذكر مدير فرع المؤسسة محمود صقر أن طرح المادة بصورة كافية ومتاحة للجميع عبر مختلف منافذ البيع التابعة للمؤسسة بالمحافظة لافتاً إلى أنه تم طرح تشكيلة متنوعة من المربيات ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة بأوزان متنوعة وأسعار تنافسية تقل عن السوق بنسبة 25 بالمئة.

وأوضح صقر أن الفرع يقوم بشراء الخضراوات من المزارعين مباشرة لتسويقها لفروع المؤسسة في جميع المحافظات مشيراً إلى أن الأسعار تناسب كل من المزارعين والمواطنين.

 

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