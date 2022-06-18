الفيضانات تحاصر نحو مليوني شخص في بنغلادش

نشرت بنغلادش الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير منطقة سيلهيت المتضررة من الفيضانات محمد مشرف حسين قوله إن “الوضع مقلق للغاية .. وأكثر من مليوني شخص عالقون الآن بسبب الفيضانات” مضيفاً “إن الناس لجؤوا إلى المراكب .. نشرنا الجيش ونحاول إجلاءهم”.

وأشار حسين إلى أن السلطات أرسلت أفراداً من الجيش إلى البلدات الريفية التي ضربتها الفيضانات حيث يقوم الجنود بتوزيع المساعدات على المتضررين وإنقاذ الناس من المد المرتفع.

وعلقت السلطات إجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد حيث يتم استخدام مباني المدارس لايواء النازحين بسبب الفيضانات.

وأواخر الشهر الماضي ضربت منطقة سيلهيت أسوأ فيضانات تشهدها منذ عقدين ما أدى الى مصرع 10 أشخاص وتضرر أربعة ملايين آخرين.

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