تصحيح الأوراق سيتم الكترونيا وبعد امتحان”المسابقة”مباشرة

حمص – البعث أون لاين:

بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خلال جولة لها برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ، على مراكز امتحانات مسابقة التوظيف المركزية(الفئة الثالثة) بمحافظة حمص، أن الأسئلة اليوم كانت متنوعة وتراعي كافة المستويات، مؤكدة أن التصحيح مؤتمت الكتروني لا تدخل للعنصر البشري فيه.

ولفت الوزير ابراهيم إلى الاجواء الامتحانية جرت بكل أريحية وهدوء، وأن المتقدمين ابدوا ارتياحهم لموضوعية الاسئلة، موضحاً أن التصحيح سيتم مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان، عبر لجان مشتركة من الجامعة.