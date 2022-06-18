غداً بدء الحملة الوطنية الثانية للتطعيم ضد كورونا

تحت شعار “فرصة جديدة لنكون بأمان”، تبدأ وزارة الصحة غداً الأحد حملتها الوطنية المكثفة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا على أن تستمر حتى نهاية حزيران الجاري.

وتستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

وأكدت الوزارة أنها استكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لإطلاق الحملة للوصول إلى جميع المواطنين ممن لم يحصلوا على اللقاح مبينة أن نحو 7400 عامل صحي يشاركون بالحملة عبر 37 مشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً.

ونوهت الوزارة إلى أن للقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة وهو آمن وفعال ومجاني ويسمح وفقاً للتوصيات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية بإعطائه للسيدة الحامل أو المرضع فيما تقتصر موانع الإعطاء على التحسس من جرعة لقاح سابقة أو الإصابة الحالية بالفيروس.