مخطط للاحتلال بالاستيلاء على مليون دونم في فلسطين

مخطط استيطاني جديد للاحتلال الإسرائيلي هو الأكبر والأخطر بات يهدد نحو مليون دونم من أراضي الفلسطينيين بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت في الضفة الغربية لمحاولة فصل جنوبها عن شمالها ووسطها في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي متفرجاً كعادته رغم القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أوضح في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أن وسائل إعلام الاحتلال كشفت عن مخطط استيطاني يعد الأكبر والأخطر على الإطلاق لأنه يهدد بالاستيلاء على مساحة تصل إلى مليون دونم بين القدس والبحر الميت ليفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ووسطها مبيناً أن المخطط خطير من الناحية الاستراتيجية لأنه يقضي نهائياً على اي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967.