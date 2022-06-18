منتدى”بطرسبورغ”يختتم فعالياته بـ 691 صفقة

أعلن منظمو منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ختام نسخته الـ 25 التي انعقدت على مدى الأيام الماضية أن هذا الحدث الاقتصادي أفضى إلى عدد كبير من الصفقات تصل قيمتها إلى 105 مليارات دولار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى قوله في مؤتمر صحفي عقد في اليوم الختامي من المنتدى أنه خلال هذا الحدث الاقتصادي تم توقيع 691 صفقة وعقداً بقيمة 6 تريليونات روبل أي ما يعادل 105 مليارات دولار.

وأشار كوبياكوف إلى أن “المنتدى أثبت استقلالية روسيا واستقرارها في ظل العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي”.

وشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 25 هذا العام مشاركة دولية فعالة على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.