موجة حر شديدة تضرب فرنسا

أصدرت السلطات الفرنسية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من فرنسا بعد أن بلغت نحو 40 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قولها إن درجات الحرارة سترتفع بشكل أكبر خلال الساعات الـ 24 القادمة مشيرة إلى أن موجة الحر الشديدة هذه ضربت فرنسا بشكل مبكر أكثر من أي وقت مضى.

وفرضت باريس وليون وستراسبورغ قيوداً على حركة السيارات للحد من تلوث الأوزون وخفضت من السرعة القصوى للسيارات مع السماح فقط لبعض السيارات الحاصلة على شهادات معينة بالحركة.

وفي الوقت ذاته سمحت باريس بالاستمرار في فتح الحدائق ليلاً وهي عادة ما يتم إغلاقها وذلك من أجل السماح للمواطنين بتفادي درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا غريغوار دعت قبل أيام الفرنسيين إلى توخى الحذر من ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

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